Due uomini di 46 e 54 anni, provenienti da Napoli e Salerno, sono stati arrestati dai Carabinieri di Orsogna mentre cercavano di ricevere 3.000 euro da un’anziana, con l’accusa di aver ideato una truffa relativa a un debito inesistente. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza dei sospettati.

I Carabinieri di Orsogna, in provincia di Chieti, hanno arrestato in flagranza due uomini, di 46 e 54 anni, provenienti dalle province di Napoli e Salerno, con l’accusa di concorso in truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il raggiro telefonico. La vittima aveva ricevuto una telefonata sulla linea fissa da parte di un uomo che, fingendosi il nipote, l’aveva convinta a consegnare 3.000 euro per saldare un presunto debito. Poco dopo, un complice si è presentato presso l’abitazione della donna per ritirare la somma, portando a termine la truffa. L’intervento dei Carabinieri. A far scattare l’allarme è stata la sorella della vittima. I militari dell’Arma sono intervenuti tempestivamente, individuando i due sospetti a bordo di un’auto presa a noleggio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Paga 3mila euro per un debito inesistente: arrestati due uomini tra Napoli e Salerno

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