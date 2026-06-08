24 ore le mans inter europol ed ao racing osservati speciali in lmp2

Nella 24 Ore di Le Mans del 2026 saranno presenti anche le vetture della categoria LMP2, oltre alle Hypercar e alle LMGT3. Sono stati definiti i partecipanti e le squadre coinvolte, tra cui Inter Europol e AO Racing, che saranno sotto osservazione speciale. La gara si svolgerà come ogni anno nel circuito francese, con le stesse classi di vetture che gareggiano da tempo. La partecipazione delle LMP2 è confermata anche per la prossima edizione.

Anche nel 2026 la 24 Ore Le Mans accoglierà anche le LMP2 oltre alle Hypercar ed alle LMGT3. Le ORECA 07 Gibson, protagoniste fino a qualche anno fa anche nel Mondiale, restano ad oggi in azione esclusivamente a Le Mans e nei due principali campionati ACO oltre al FIA World Endurance Championship: l’European Le Mans Series e l’Asian Le Mans Series. Le LMP2 militano anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in North America, ma non come categoria regina. Anche in questo caso infatti sono ‘subordinate’ alle GTP, il nome con cui vengono indicate le Hypercar negli USA. In LMP2, parleremo successivamente della specifica LMP2 PRO Am, Inter Europol Competition cerca di confermarsi dopo il successo nel 2023 e nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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