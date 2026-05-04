wec valerio rinicella al debutto a le mans in lmp2 con idec sport

Valerio Rinicella si appresta a disputare la sua prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, in programma tra poche settimane. L’italiano gareggerà nella classe LMP2 con il team IDEC Sport, dopo essere stato selezionato nel ‘Trajectory Program’ di Genesis Magma Racing. Questa sarà la prima volta di Rinicella in questa competizione, che si svolge su un percorso di 13,629 km.

Valerio Rinicella si prepara per gareggiare alla prossima 24 Ore Le Mans, l’italiano è pronto al debutto assoluto dopo l’ingaggio nel ‘Trajectory Program’ di Genesis Magma Racing. Il giovane pilota romano sta correndo in European Le Mans Series con i colori di IDEC Sport, realtà francese legata al costruttore coreano che ha debuttato nel Mondiale a Imola con due GMR-001. Il 19enne ha sfiorato il podio nella 4h di Barcellona e nella recente 4h Le Castellet al volante dell’ORECA 07 Gibson n. 18 in compagnia con Laurents Horr e Jamie Chadwick. L’ultima citata è stata inserita lo scorso anno nel ‘ Trajectory Program ‘ prima ricevere la promozione come pilota di riserva per il programma Hypercar.🔗 Leggi su Oasport.it

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