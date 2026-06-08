17esima edizione di OrgaNova | il Coro polifonico e il Quartetto di ottoni del Conservatorio di Monopoli
Sabato 13 giugno si è svolta la 17esima edizione di “OrgaNova”, la rassegna organistica internazionale a Santa Maria del Passo. Durante l’evento, il Coro polifonico e il Quartetto di ottoni del Conservatorio di Monopoli hanno eseguito un concerto sotto la direzione artistica di Margherita Sciddurlo. La performance ha visto la partecipazione di entrambi i gruppi, con un repertorio dedicato alla musica sacra e da camera.
Sabato 13 giugno prosegue il cartellone di “OrgaNova”, la rassegna organistica internazionale di Santa Maria del Passo, con la direzione artistica di Margherita Sciddurlo. L’appuntamento è alle 20.30, nella Chiesa di San Domenico di Mola di Bari con uno speciale concerto intitolato «In ricordo di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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