17esima edizione di OrgaNova | il Coro polifonico e il Quartetto di ottoni del Conservatorio di Monopoli

Notizia in breve

Sabato 13 giugno si è svolta la 17esima edizione di “OrgaNova”, la rassegna organistica internazionale a Santa Maria del Passo. Durante l’evento, il Coro polifonico e il Quartetto di ottoni del Conservatorio di Monopoli hanno eseguito un concerto sotto la direzione artistica di Margherita Sciddurlo. La performance ha visto la partecipazione di entrambi i gruppi, con un repertorio dedicato alla musica sacra e da camera.