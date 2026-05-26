17esima edizione di OrgaNova Giovanna Tricarico e Michele Tricarico in La Suave Melodia
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Sabato 30 maggio prosegue il cartellone di “OrgaNova”, la rassegna organistica internazionale di Santa Maria del Passo, con la direzione artistica di Margherita Sciddurlo. L’appuntamento è alle 20, nella Chiesa di Sant’Antonio di Mola di Bari con il concerto intitolato «Suave Melodia», che vedrà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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