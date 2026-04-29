17esima edizione di OrgaNova di scena l’artista poliedrico Filippo Sorcinelli

Sabato 2 e domenica 3 maggio si svolge la 17esima edizione di “OrgaNova”, la rassegna organistica internazionale che si tiene a Santa Maria del Passo. L’evento è guidato dalla direzione artistica di Margherita Sciddurlo e vede protagonista l’artista poliedrico Filippo Sorcinelli, che si esibisce durante il fine settimana. La manifestazione prosegue nel suo cartellone con concerti e appuntamenti dedicati alla musica organistica.

Sabato 2 maggio e domenica 3 prosegue il cartellone di “OrgaNova”, la rassegna organistica internazionale di Santa Maria del Passo, con la direzione artistica di Margherita Sciddurlo. Si tratta di un doppio appuntamento speciale con l’organista Filippo Sorcinelli, che si esibirà sabato 2 maggio.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Fasano riaccende i riflettori: al via il bando per la 17esima edizione del festival "Di scena"FASANO - Il sipario sta per alzarsi nuovamente sulla diciassettesima edizione del festival nazionale di teatro “Di scena a Fasano”, un appuntamento... 17esima edizione di “Piove in Fiore con Sapore”La manifestazione "Piove in Fiore con Sapore" torna nella sua 17esima edizione e avrà inizio alle ore 9 per poi durare tutta la giornata. Una raccolta di contenuti Filippo Sorcinelli: quando il sacro diventa arte multisensorialeUn artista poliedrico, capace di coniugare sartoria liturgica, musica, fotografia e profumeria d’arte: Filippo Sorcinelli si muove al confine tra eleganza spirituale e contaminazione contemporanea. ilgiornale.it L’omaggio di Bolognola a Filippo Sorcinelli: cittadinanza onoraria per il Sarto dei PapiBOLOGNOLA Il paese più alto delle Marche ha un cittadino in più, Filippo Sorcinelli. Conferita la cittadinanza onoraria all’artista e imprenditore di Mondolfo che dedicò la fragranza Epicentro alle ... corriereadriatico.it