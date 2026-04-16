WWE | Randy Orton infortunato prima di WrestleMania 42?

A pochi giorni dalla prevista manifestazione di WrestleMania 42, si diffondono notizie riguardanti un infortunio di Randy Orton. Le sue condizioni fisiche sono al centro dell'attenzione, poiché si parla di un problema che potrebbe influire sulla sua partecipazione all'evento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa in merito ai dettagli dell'infortunio o alle possibili ripercussioni sulla sua presenza in programma per questa settimana.

A pochi giorni da WrestleMania 42, previsto per questo fine settimana, arrivano notizie preoccupanti sulle condizioni fisiche di Randy Orton. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’ultimo numero del Wrestling Observer Newsletter, la Viper non sarebbe al meglio e accuserebbe dolori fisici in vista del main event della prima serata, dove è previsto il suo match contro Cody Rhodes per il WWE Championship. Se confermata, la situazione potrebbe avere ripercussioni dirette sull’esito del match e anche sui piani futuri della WWE delle prossime settimane. Se Orton dovesse aver bisogno di fermarsi per recuperare, una sua vittoria a WrestleMania 42 non avrebbe molto senso dal punto di vista creativo, rafforzando l’ipotesi di una conferma del titolo per Cody Rhodes.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Randy Orton INJURED Ahead Of WrestleMania 42!

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