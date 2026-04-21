Durante la puntata di RAW del 20 aprile, una nuova atleta ha fatto il suo debutto nel roster principale della WWE. Si tratta di Sol Ruca, che ha affrontato Liv Morgan in un match ufficiale. Questo evento rientra nella consueta fase post-WrestleMania, in cui le nuove stelle vengono presentate al pubblico e integrate nelle storyline in corso.

Il periodo successivo a WrestleMania è solitamente quello in cui le nuove stelle si fanno notare, e la puntata di RAW del 20 aprile lo ha dimostrato ancora una volta. Sol Ruca ha fatto un debutto a sorpresa e ha preso di mira immediatamente la campionessa mondiale femminile, Liv Morgan. Morgan stava festeggiando sul ring quando è partita la musica di Ruca. Ruca si era già fatta un nome in NXT, e il pubblico della WWE era entusiasta di vederla. Sol Ruca affronta Liv Morgan prima di un incontro improvvisato a RAW. Ruca non è entrata in scena in modo aggressivo. Ha mostrato rispetto, ha elogiato il percorso di Morgan e ha persino detto che Morgan l’aveva ispirata.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Debutto a RAW per Sol Ruca in un match contro Liv Morgan

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JADE CARGILL è campionessa WWE da 163 giorni. Ha difeso la cintura una sola volta (contro Jordynne Grace) concedendo però 5 battaglie non titolate, tutte vinte. La Tempesta Perfetta ha attualmente una serie vincente in sfide 1v1 di 8 match e si appresta - facebook.com facebook