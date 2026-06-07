A più di tre anni da quando James Gunn e Peter Safran hanno svelato la prima lista di progetti della DCU e la serie prequel di Wonder Woman, *Paradise Lost*, abbiamo finalmente un aggiornamento sul progetto. Lo scorso aprile, Gunn ha utilizzato i social media per rivelare che la serie era in fase di “sviluppo avanzato”, segnando presumibilmente un’accelerazione nei lavori su questa misteriosa serie. Fino a quel momento, le notizie più rilevanti avevano riguardato le voci di una cancellazione e la successiva smentita di Gunn. Ma ora, finalmente, sembra che le cose si stiano davvero muovendo. Paradise Lost sarà, secondo la descrizione iniziale di Gunn, la “storia di Paradise Island, solitamente conosciuta come Themyscira, che è il luogo di nascita di Wonder Woman”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Wonder Woman: Il prequel riceve il primo aggiornamento importante dopo tre anni

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Temi più discussi: Paradise Lost: Due sceneggiatrici per la serie DC Studios; Wonder Woman: Il prequel riceve il primo aggiornamento importante dopo tre anni; Wonder Woman, la serie Paradise Lost fa un passo avanti nel nuovo DCU.

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