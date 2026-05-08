Deulofeu torna a correre dopo oltre tre anni | il primo passo verso una nuova rinascita

Dopo più di tre anni di assenza, Deulofeu ha ripreso a correre. La sua riabilitazione è iniziata con un allenamento individuale, segnando il primo passo verso un ritorno alle attività sportive. La ripresa è avvenuta in un centro specializzato, dove il calciatore ha svolto esercizi di riscaldamento e corsa leggera. Nessuna comunicazione ufficiale sulle tempistiche del suo ritorno in campo.

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