Dalla scuola al primo lavoro | In Italia servono tre anni rispetto alla media europea il gap occupazionale si dimezza solo dopo il primo triennio

L’Italia non è un paese per giovani, si dice. Il rapporto Istat aggiunge una precisazione: non lo è subito. Con il passare del tempo, invece, le distanze con l’Europa tendono ad assottigliarsi. Il dato più eloquente riguarda i diplomati. Tra coloro che hanno conseguito il titolo da non più di tre anni, il tasso di occupazione in Italia è del 59,3 per cento, contro il 76,1 della media Ue27: un divario di 16,8 punti a sfavore dell’Italia. Tra chi ha ottenuto il diploma da oltre tre anni, il tasso italiano sale al 73 per cento, quello europeo all’80,9: il gap si riduce a 7,9 punti. Lo stesso meccanismo si osserva tra i laureati, con una dinamica ancora più marcata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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