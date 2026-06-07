Un esame medico ha confermato una lesione all’adduttore della coscia sinistra, che ha portato alla esclusione del terzino dalla lista dei convocati per i Mondiali. La decisione è stata comunicata dal commissario tecnico, che ha deciso di non includerlo nella squadra. Wesley non parteciperà alla competizione internazionale a causa dell’infortunio.

Un esame strumentale ha chiuso i conti in fretta. Wesley, terzino della Roma, non prenderà parte ai Mondiali: il commissario tecnico Carlo Ancelotti lo ha escluso dalla lista dei convocati dopo che gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Al suo posto, il selezionatore ha chiamato Ederson. La notizia è stata riportata dal portale brasiliano egoo.com.br. Ancelotti non aspetta: Ederson prende il posto del romanista. La scelta del ct è stata rapida e senza margini di negoziazione: con un infortunio muscolare di quel tipo, portare Wesley in una competizione mondiale avrebbe significato rischiare di gestire un giocatore ai box per buona parte del torneo, o peggio, di aggravarne le condizioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, lesione all'adduttore per Mancini: i tempi di recuperoIl difensore della squadra di calcio si è infortunato durante la partita contro l'Inter, riportando una lesione all'adduttore.

Wesley oro di Gasperini: perché oggi il terzino della Roma vale 60 milioniIl difensore della Roma, Wesley França, sta attirando l’attenzione per il suo valore di mercato stimato a 60 milioni di euro.

Argomenti più discussi: Wesley dice addio ai Mondiali: la lesione all’adduttore spezza il sogno del terzino della Roma; Wesley dice addio al Mondiale: Rialzarmi è sempre stata la mia forza più grande – FOTO; Wesley infortunato col Brasile: lacrime e ansia per il Mondiale; Dramma Wesley, addio Mondiale.

Wesley dice addio ai Mondiali: la lesione all’adduttore spezza il sogno del terzino della Roma #ASRoma x.com

Signorini dice addio ai lettori di ChiQuando negli anni Novanta decise di lasciare l'insegnamento di latino e greco per diventare giornalista, non immaginava che avrebbe assistito alla nascita e al successo di Chi, un giornale che ... ilgiornale.it