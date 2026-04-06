Il difensore della squadra di calcio si è infortunato durante la partita contro l'Inter, riportando una lesione all'adduttore. L'infortunio è stato diagnosticato con un tempo di recupero stimato tra le due e le tre settimane. La squadra dovrà fare affidamento sui giocatori disponibili mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del calciatore. La partita si è conclusa con questa assenza significativa in difesa.

Altra tegola pesante in casa Roma, altro problema nel rush finale alla rincorsa della Champions League. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno infatti confermato le prime sensazioni di ieri sera: per Gianluca Mancini lesione all’adduttore destro, con uno stop previsto di 2-3 settimane. Un altro “highlanders” che va giù, proprio nel momento clou della stagione. Mancini si è fatto male ieri sera, nel finale del primo tempo perso dalla Roma per 5-2 a San Siro, contro l’Inter. La situazione è sembrata subito grave, come dimostrano le smorfie di dolore e disappunto del giocatore mentre lasciava il campo. Il problema muscolare del difensore giallorosso arriva dopo quelli recenti di Koné e Wesley, che hanno privato Gasperini di altri due pezzi da novanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, lesione all'adduttore per Mancini: i tempi di recupero

Leggi anche: Infortunio Manu Koné, tegola per la Roma! C’è lesione per il centrocampista, i tempi di recupero e quali partite salterà

Infortunio Koné, brutta tegola per la Roma: c’è lesione! Ecco i tempi di recupero del centrocampista francese dopo gli esamiCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito.

Temi più discussi: Bologna, si ferma anche Dominguez: stop di un mese; Inter-Roma e Napoli-Milan, incroci scudetto. Infortunati e probabili formazioni: come arrivano agli scontri diretti; Soulé e la pubalgia, Viggiano (il suo preparatore) frena: Troppi antinfiammatori, doveva fermarsi. Inter? Sarebbe un miracolo; Tutti gli squalificati, i diffidati e gli infortunati della Serie A.

Roma: lesione per Mancini, stop di 2-3 settimaneLa Roma perde Gianluca Mancini che ha riportato una lesione all'adduttore destro e il tempo di recupero è di circa e 2-3 settimane. Il calciatore giallorosso dunque tornerà a disposizione per le prime ... ansa.it

Roma, lesione dell’adduttore destro per Mancini: i tempi di recuperoTegola per Gasperini, che nel momento più complicato della stagione perde il suo difensore: le ultime sulle sue condizioni ... siamolaroma.it

ULTIM'ORA ROMA Per #Mancini lesione all'adduttore destro Il difensore dovrà fermarsi 2-3 settimane #SkySport #Roma x.com

Dramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel IV municipio Tiburtino, nella zona di Casal Monastero. Mattia, che a facebook