Il difensore della Roma, Wesley França, sta attirando l’attenzione per il suo valore di mercato stimato a 60 milioni di euro. La società ha investito nel giocatore, considerato un talento emergente, e il suo prezzo ha raggiunto questa cifra in seguito a recenti valutazioni di mercato e performance sportive. La cifra rappresenta il risultato di valutazioni finanziarie e sportive fatte nelle ultime settimane.

C’è un momento esatto in cui un investimento rischioso si trasforma in un colpo di genio finanziario, e per la Roma quel momento ha le sembianze di Wesley França. Mentre i riflettori della Serie A sono spesso puntati sui soliti nomi da copertina, l’ultimo rapporto del CIES Football Observatory ha lanciato una bomba statistica che ha scosso Trigoria: il difensore brasiliano non è solo un titolare inamovibile, ma è ufficialmente il calciatore più prezioso dell’intera rosa giallorossa. Con una valutazione che oscilla tra i 50 e i 58 milioni di euro, Wesley ha staccato tutti, trasformandosi nell’asset principale di una società che, sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, ha deciso di puntare tutto sulla valorizzazione dei giovani profili internazionali.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Wesley oro di Gasperini: perché oggi il terzino della Roma vale 60 milioni

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