warner bros discovery wbd e le world series of poker wsop insieme per tre anni

Warner Bros. Discovery e le World Series of Poker hanno firmato un accordo di tre anni. La partnership prevede la trasmissione dell’evento principale di poker, che si svolge a Las Vegas dal 1970, sui canali e sulle piattaforme di WBD in Europa, America Latina e Asia. La trasmissione dei tornei inizierà con la prossima edizione. La decisione riguarda le aree geografiche indicate e coinvolge il principale torneo annuale di poker al mondo.

Warner Bros. Discovery (WBD) e le World Series of Poker (WSOP) hanno siglato una partnership triennale che vedrà il principale evento di poker al mondo, che si tiene annualmente a Las Vegas dal 1970, trasmesso sui canali e sulle piattaforme WBD in Europa, America Latina e Asia. Eurosport in Europa e Asia e TNT Sports nel Regno Unito e in Irlanda trasmetteranno il Tavolo Finale in diretta. Tutta la programmazione sarà prodotta da Omaha Productions. In America Latina, invece, programmi giornalieri di 15 minuti con gli highlights andranno in onda sul canale Space durante il Main Event e il Tavolo Finale. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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