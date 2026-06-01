A Roma si svolge il World Grand Prix di Taekwondo. Un atleta olimpico, che ha iniziato a praticare a otto anni a Mesagne, partecipa alla competizione. Nel 2018, ha aderito all'Arma dei Carabinieri. Ha dichiarato di puntare a conquistare una medaglia d’oro nella capitale.

Il suo percorso nel taekwondo è iniziato a soli otto anni a Mesagne. Da allora, impegno, sacrificio e determinazione lo hanno accompagnato fino all’ingresso nell’Arma dei Carabinieri nel 2018. Due anni più tardi, Vito Dell'Aquila ha scritto una pagina di storia dello sport italiano conquistando la medaglia d’oro nella categoria 58 kg ai Giochi Olimpici di Tokyo, diventando il primo campione olimpico azzurro del taekwondo e il primo atleta italiano della Generazione Z a salire sul gradino più alto del podio olimpico. Il suo palmarès si è poi arricchito con il titolo mondiale conquistato nel 2022 a Guadalajara, quello europeo ottenuto nel 2024 a Belgrado e tre medaglie nelle finali del Grand Prix. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - World Grand Prix di Taekwondo a Roma, l'olimpionico Dell'Aquila: "Voglio un oro nella Capitale"

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