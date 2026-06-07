visite prenotate e ticket pagati disagi a villa sofia

I pazienti hanno trovato le porte chiuse senza preavviso, nonostante abbiano prenotato visite e pagato i ticket. Numerosi utenti si sono ritrovati in attesa, senza ricevere comunicazioni sul rinvio o sulla cancellazione degli appuntamenti. Le persone coinvolte hanno dovuto riprogrammare le visite, mentre il personale ospedaliero non ha fornito spiegazioni immediate. La situazione ha generato confusione e disagio tra i pazienti.

Disservizi e mancate comunicazioni ai pazienti: attese inutili e visite rinviate senza preavviso all’Ospedale Villa Sofia di Palermo.. C’è un punto, nella relazione tra cittadini e sistema sanitario, che non dovrebbe mai incrinarsi: la fiducia. Una fiducia che nasce da gesti semplici e quotidiani — una prenotazione rispettata, un medico presente, un’informazione chiara — e che invece, all’ Ospedale Villa Sofia di Palermo, si è trasformata in frustrazione, smarrimento, protesta. Nei giorni scorsi diversi pazienti si sono presentati regolarmente per una visita specialistica con visite prenotate e ticket pagati, convinti di poter finalmente accedere a una prestazione attesa da settimane, talvolta da mesi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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