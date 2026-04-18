Giornata nazionale della Salute della donna una settimana di visite gratis tra Villa Sofia e Cervello

Durante la settimana dal 22 al 29 aprile, l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello offre visite gratuite dedicate alla salute femminile. Questa iniziativa si inserisce nella celebrazione dell'undicesima Giornata nazionale della Salute della donna, promossa dalla Fondazione Onda Ets. Le attività si svolgono tra le strutture di Villa Sofia e Cervello, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la prevenzione tra le donne.

L'azienda ospedali riuniti Villa Sofia Cervello aderisce alla settimana dedicata alla prevenzione e alla salute femminile promossa dalla Fondazione Onda Ets, prevista dal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della Salute della donna. Dal 22 al 29 aprile gli ospedali.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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