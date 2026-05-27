Open day della salute a Villa Sofia Cervello e Cto | screening e visite gratuite il 6 giugno

L'azienda ospedaliera di rilievo regionale Villa Sofia-Cervello di Palermo aderisce all'"Open day della salute" 2026, in programma sabato 6 giugno. Una giornata gratuita dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all'informazione sanitaria, aperta alla cittadinanza. L'iniziativa è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo: Villa Sofia Cervello, previste 207 assunzioni

Notizie e thread social correlati

Salute della donna, screening e consulenze gratuite in tutta la provincia: il programma dell'Open DayIn occasione della Giornata nazionale della salute della donna, il 22 aprile 2026, l’azienda sanitaria locale di Foggia ha pianificato un programma...

Giornata nazionale della Salute della donna, una settimana di visite gratis tra Villa Sofia e CervelloDurante la settimana dal 22 al 29 aprile, l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello offre visite gratuite dedicate alla salute femminile.

Si parla di: Papillomavirus e tumori, la sfida da Palermo a Ginevra per vaccinare contro l'Hpv anche gli adulti.

Open day della salute a Villa Sofia, Cervello e Cto: screening e visite gratuite il 6 giugnoIl 6 giugno l'azienda ospedaliera apre le porte anche per visite specialistiche, consulenze su prevenzione e diagnosi precoce. L'iniziativa è promossa dall'associazione Punto Ets ... palermotoday.it

AOOR Villa Sofia-Cervello di Palermo, al via la prima edizione dell’Open Day della SalutePer l’Open Day della Salute 2026, in programma sabato 6 giugno, una giornata dedicata alla promozione della salute, alla prevenzione e all’informazione sanitaria rivolta alla cittadinanza. Il calend ... ilsicilia.it