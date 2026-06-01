L'Inter ha analizzato le prestazioni di tre portieri: il titolare svizzero, il portiere spagnolo e un altro giocatore. Sono stati confrontati i dati statistici e le performance tra i tre. La discussione riguarda la possibilità di mantenere il portiere attuale o considerare un'alternativa. La scelta sembra basarsi su analisi tecniche e numeriche, senza indicazioni di decisioni imminenti.

di Francesco Aliperta Inter, l’analisi e le statistiche tra il “Dibu”, il portiere spagnolo e l’attuale titolare svizzero: ecco il paragone tra i tre. Il calciomercato dell’Inter si accende con una suggestione clamorosa che accosta il “Dibu” Emiliano Martínez ai colori nerazzurri, dove ritroverebbe il compagno di nazionale Lautaro. Per fare chiarezza nel reparto arretrato, è utile analizzare le caratteristiche di questo potenziale innesto e metterlo a confronto diretto con l’attuale titolare Yann Sommer e con Josep “Pepo” Martínez, prelevato dal Genoa per rappresentare il futuro del club. Inter, esperienza internazionale, carisma e leadership a confronto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, non sfuma la suggestione Dibu Martínez tra i pali: ecco il confronto con Josep e Sommer

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