Quest’anno, molte persone scelgono di partire da sole per le vacanze, preferendo destinazioni come città d’arte, isole o zone di montagna. Le mete più gettonate includono località europee e località di mare, dove si può trascorrere il tempo senza compagnie. Chi opta per questa scelta spesso cerca relax, privacy e la possibilità di organizzare i propri tempi senza vincoli. La decisione di viaggiare da soli sta crescendo rispetto agli anni precedenti.

Per molti anni il viaggio ideale è stato associato all'idea di partire in coppia, in famiglia o con gli amici. I trend degli ultimi anni però mostrano un cambio di rotta: oggi molte persone desiderano e preferiscono viaggiare da sole. Non più un'esperienza di ripiego perché non si è riusciti a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Ditched My Family for a Solo Cruise | Royal Caribbean Liberty of the Seas | Embarkation Day

Notizie e thread social correlati

Viaggi e vacanze non si fermano, le agenzie: “Canarie, Egitto e Capo Verde sono le mete più gettonate”Nonostante le tensioni internazionali e i costi in aumento, le agenzie di viaggio segnalano che le destinazioni più richieste sono le Isole Canarie,...

Estate 2026 in traghetto: le mete più gettonate e come organizzare il viaggioDurante l’estate 2026, molte persone scelgono di raggiungere le proprie mete preferite in traghetto, preferendo questa modalità rispetto ad altri...

Argomenti più discussi: Vacanze in solitaria: i vantaggi e le mete più gettonate; Quanto spendiamo per fare foto ‘perfette’ e quanto i social influenzano le vacanze?.

Gjirokaster, la città di pietra, il primo sito UNESCO dell'Albania. ramingodentro.com/2014/03/gjirok… #gjirokaster #albania #viaggi #viaggioinsolitaria #viaggiare #turismofaidate #turismo #travelblog #travel #travelblogger x.com

Vacanze in solitaria: i vantaggi e le mete più gettonateLe vacanze in solitaria sono il trend dell’estate. Ecco perché sempre più persone viaggiano da sole e quali mete sono più adatte ... today.it

Chiara Ferragni, il viaggio in solitaria dopo le vacanze saltate con Silvio CamparaVacanze in solitaria per Chiara Ferragni: dopo il viaggio in Perù in programma con il suo nuovo flirt Silvio Campara, pianificato nei minimi dettagli e saltato all’ultimo momento (pare su decisione ... dilei.it