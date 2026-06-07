Vacanze in solitaria | i vantaggi e le mete più gettonate

Da novaratoday.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quest’anno, molte persone scelgono di partire da sole per le vacanze, preferendo destinazioni come città d’arte, isole o zone di montagna. Le mete più gettonate includono località europee e località di mare, dove si può trascorrere il tempo senza compagnie. Chi opta per questa scelta spesso cerca relax, privacy e la possibilità di organizzare i propri tempi senza vincoli. La decisione di viaggiare da soli sta crescendo rispetto agli anni precedenti.

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Per molti anni il viaggio ideale è stato associato all'idea di partire in coppia, in famiglia o con gli amici. I trend degli ultimi anni però mostrano un cambio di rotta: oggi molte persone desiderano e preferiscono viaggiare da sole. Non più un'esperienza di ripiego perché non si è riusciti a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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