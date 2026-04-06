Nonostante le tensioni internazionali e i costi in aumento, le agenzie di viaggio segnalano che le destinazioni più richieste sono le Isole Canarie, il Egitto e Capo Verde. Queste mete continuano ad attrarre molti viaggiatori, mantenendo un ruolo centrale nelle scelte di vacanza anche in questo periodo. Le preferenze degli italiani si orientano verso destinazioni che combinano clima favorevole e offerte convenienti, nonostante le difficoltà globali.

Modena, 6 aprile 2026 – Tra tensioni e rincari, il clima geopolitico fa cambiare le mete per Pasqua. I modenesi che hanno deciso di partire puntano su mete più ‘sicure’ e destinazioni tropicali, dalle Canarie all’ Egitto, con la tendenza a evitare il Medio Oriente e i paesi più ‘a rischio’ come la Grecia. Se negli ultimi anni località come Dubai o il Qatar avevano mostrato un forte slancio, oggi risultano penalizzate da un clima percepito come instabile dai clienti. La Pasqua di Gianni Morandi a Monghidoro circondato da figli, nipoti e cioccolato "Continuano a funzionare alcune aree del Mar Rosso”. Tanta incertezza tra i viaggiatori, Flavio Ciccione, titolare dell’Agenzia ‘Le volpi’, descrive un clima di insicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggi e vacanze non si fermano, le agenzie: “Canarie, Egitto e Capo Verde sono le mete più gettonate”

Viaggi in cerca di cure: mobilità sanitaria da 5,15 mld di euro. Ecco le mete più gettonateHome > Salute > Sanità > Viaggi in cerca di cure: mobilità sanitaria da 5,15 mld di euro.

60 milioni di veicoli in viaggio sulle strade italiane per l'esodo di Pasqua, il Centro e il Sud sono le mete più gettonateRispetto al normale andamento del traffico, nella giornata di oggi (mercoledì) si stima una crescita dell’8%; per giovedì 2 aprile, è previsto un...

Temi più discussi: Viaggi e vacanze, gli aumenti e le alternative: come viaggiare sicuri e risparmiare. I nodi rimborsi; Pasqua tra guerra, rincari e voglia di partire. Italia e l’Est Europa che non t’aspetti le mete top; Pacchetti vacanza: la metamorfosi è servita; Vacanze, preoccupano i rincari: Confermati i viaggi di Pasqua.

Capo Verde: cosa vedere nelle isole più autentiche dell’Atlantico tra spiagge, vulcani e cultura creolaCapo Verde è un arcipelago nell’Atlantico, con clima ideale tutto l’anno e un’offerta in evoluzione. Oltre alle spiagge, conquista per la varietà delle sue isole tra natura, cultura e vulcani. veraclasse.it

Vacanze, preoccupano i rincari: «Confermati i viaggi di Pasqua»La guerra in Medio Oriente cambia la geografia delle vacanze anche per i turisti bresciani. Le partenze già programmate non si fermano, ma le prenotazioni anche in zone lontane dall’area di conflitto ... brescia.corriere.it

Uzbekistan, Iraq, Capo Verde, Curacao, la Svezia (con appena 2 punti e 0 vittorie nel girone), Haiti, Panama, Congo, la Giordania (LA GIORDANIA! me l'ero persa...) E noi sul divano. Giuro, dalla prossima settimana cerco di farmela prendere meglio....per ora v facebook