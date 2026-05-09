uomini e donne natalia paragoni e andrea zelletta diventano genitori bis

Il 5 maggio 2026, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta, accogliendo una bambina di nome Beatrice. La coppia ha annunciato l’arrivo del nuovo membro della famiglia, aggiungendo un’altra figlia alla loro vita. La nascita si è verificata in una data specifica, e la notizia è stata condivisa attraverso comunicazioni ufficiali. La famiglia Zelletta ha così ampliato la propria cerchia familiare con un nuovo arrivo.

Un fiocco rosa è arrivato in casa Zelletta! Il 5 maggio 2026, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno dato il benvenuto alla loro seconda bambina, Beatrice. La coppia, che si è conosciuta durante il programma Uomini e Donne, ha condiviso la gioia dell’arrivo della piccola sui social. Dopo Ginevra, nata tre anni fa, la famiglia si allarga e i fan sono entusiasti. Ciro Solimeno verso la scelta: i genitori preferiscono Martina Calabrò Il dolce annuncio su Instagram. Natalia ha pubblicato un post su Instagram per annunciare la nascita di Beatrice. Nel post, ha condiviso un carosello di immagini con la didascalia “ Beatrice 552026?. I fan hanno subito riempito i commenti di auguri e affetto per la nuova arrivata.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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