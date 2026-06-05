Uomini e Donne | Andrea Zelletta commuove dopo l’annuncio del tumore di Natalia Paragoni

Andrea Zelletta ha espresso parole toccanti dopo aver appreso che la compagna, conosciuta a Uomini e Donne, è stata diagnosticata con un tumore durante la gravidanza.

Andrea Zelletta ha dedicato parole toccanti a Natalia Paragoni, sua compagna conosciuta a Uomini e Donne, dopo che le è stata diagnosticata una forma di tumore durante la gravidanza. In un messaggio carico di emozione, Andrea ha commosso gli utenti social raccogliendo tantissimi like e messaggi di speranza per la sua amata. Marco Gaggini si racconta: ex, figlio, vero lavoro e chi è la dama più bella di U&D Uomini e Donne news: il coraggio di Natalia Paragoni. Natalia Paragoni ha dimostrato un’incredibile forza di fronte alla diagnosi di linfoma di Hodgkin. Andrea Zelletta ha osservato come la compagna affronti questa sfida con coraggio e determinazione, nonostante la paura e la fragilità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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