Una celebrità di Disney ha espresso interesse per un possibile ritorno in versione animata di una serie molto popolare. La Disney, nota per i suoi film d’animazione, ha anche prodotto serie televisive di successo. La richiesta riguarda una trasposizione in forma animata di un titolo che ha riscosso grande successo in passato. L’azienda non ha ancora confermato ufficialmente i piani, né fornito dettagli sul progetto.

La Disney ha realizzato alcuni dei più grandi film d’animazione di tutti i tempi, ma il grande schermo non è l’unico ambito in cui lo studio di intrattenimento ha lasciato il segno. In passato, la casa di produzione ha contribuito alla creazione di serie televisive molto amate dai fan che, pur non avendo raggiunto lo stesso successo de “ Il re leone ” o di “ Lilo & Stitch ”, vantano ancora oggi un pubblico appassionato. Di recente, un doppiatore che ha contribuito a dare vita a una serie originale di Disney Channel s pera in un revival. Con molte serie animate che stanno tornando in auge negli ultimi anni, potremmo vedere il sogno di Dante Basco diventare realtà. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Una star Disney spera in un ritorno in versione animata dell’amata serie

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