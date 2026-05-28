pontedera spera ancora nel ritorno in serie c

Il Pontedera punta ancora alla riammissione in Serie C, considerando questa la principale possibilità per rientrare nel campionato. La squadra spera di essere inclusa nel prossimo organico attraverso questa procedura. Non sono stati annunciati altri metodi ufficiali per ottenere il ritorno nel campionato professionistico. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni delle autorità competenti e dalle eventuali procedure di ammissione.

Quando si parla di speranze per il Pontedera di essere tra le squadre chiamate a reintegrare l’organico della prossima Serie C, il riferimento alla strada più percorribile è stato fatto soprattutto a quella della riammissione. In questa graduatoria, che tiene conto solo dei punti fatti in campionato dalle squadre retrocesse dalla Serie C, i granata sembrano infatti essere balzati dalla teorica settima posizione (su otto club) alla terza posizione, dietro a Foggia e Virtus Vecomp. Quindi se il 16 giugno ci saranno almeno tre squadre che non si saranno iscritte, oppure che avranno presentato la domanda priva di tassa di iscrizione o di fideiussione, il Pontedera sarebbe tra le candidate all’integrazione delle 60 squadre di C 2026-27. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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