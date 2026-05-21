X-Files | il film Voglio crederci in arrivo su Disney+ in una nuova versione

Da movieplayer.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il secondo lungometraggio legato alla serie originale creata da Chris Caster sta per arrivare in streaming, l'appuntamento per i fan è fissato all'11 giugno. Le indagini di X-Files sembrano destinate a tornare sugli schermi televisivi con un progetto ideato da Ryan Coogler e, nell'attesa, su Disney+ arriverà Voglio Crederci, il film di Chris Carter, ma in una nuova versione. Secondo quanto anticipato da Polygon, il lungometraggio, che aveva debuttato nei cinema nel 2008, sarà infatti disponibile in streaming a partire dall'11 giugno. Cosa raccontava Voglio Crederci Il film X-Files: Voglio crederci era stato distribuito a distanza di 10 anni dal primo lungometraggio con star Gillian Anderson e David Duchovny nei ruoli di Dana Scully e Fox Mulder. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

x files il film voglio crederci in arrivo su disney in una nuova versione
© Movieplayer.it - X-Files: il film Voglio crederci in arrivo su Disney+ in una nuova versione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Un Alibi - Téléfilm Policier Complet - Pascal DEMOLON, Annelise HESME & Yannick CHOIRAT - CLPB

Video Un Alibi - Téléfilm Policier Complet - Pascal DEMOLON, Annelise HESME & Yannick CHOIRAT - CLPB

Sullo stesso argomento

In arrivo su Disney+ una nuova docuserie italiana: World Wide Mafia, ‘NdranghetaLa docuserie originale Hulu italiana in quattro episodi World Wide Mafia, ‘Ndrangheta debutterà il 20 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia e a...

Senza esclusione di colpi: Michaela Coel al lavoro su una nuova versione del filmIl mondo delle arti marziali, alla base del cult con star Jean-Claude Van Damme, tornerà sul grande schermo grazie a Michaela Coel.

x files il filmX-Files: il film Voglio crederci in arrivo su Disney+ in una nuova versioneIl secondo lungometraggio legato alla serie originale creata da Chris Caster sta per arrivare in streaming, l'appuntamento per i fan è fissato all'11 giugno. movieplayer.it

x files il filmX-Files lo aveva previsto? Nel film del 1998 compare anche l'hantavirus, il virus dei topiNel film cult del 1998 The X-Files: Fight the Future compare anche l’hantavirus, oggi noto come virus dei topi. supereva.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web