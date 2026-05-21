X-Files | il film Voglio crederci in arrivo su Disney+ in una nuova versione

Il secondo lungometraggio legato alla serie originale creata da Chris Caster sta per arrivare in streaming, l'appuntamento per i fan è fissato all'11 giugno. Le indagini di X-Files sembrano destinate a tornare sugli schermi televisivi con un progetto ideato da Ryan Coogler e, nell'attesa, su Disney+ arriverà Voglio Crederci, il film di Chris Carter, ma in una nuova versione. Secondo quanto anticipato da Polygon, il lungometraggio, che aveva debuttato nei cinema nel 2008, sarà infatti disponibile in streaming a partire dall'11 giugno. Cosa raccontava Voglio Crederci Il film X-Files: Voglio crederci era stato distribuito a distanza di 10 anni dal primo lungometraggio con star Gillian Anderson e David Duchovny nei ruoli di Dana Scully e Fox Mulder. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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