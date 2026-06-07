Tor San Lorenzo stava ai domiciliari ma spacciava lo stesso

Un ventunenne di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Tor San Lorenzo. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, si sospetta che continuasse a spacciare sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione delle forze dell’ordine. Il giovane è stato portato in caserma per le procedure di rito. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di droga nella zona.

Ardea, 7 giugno 2026 – I carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo hanno arrestato un ventunenne di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito di una serie di controlli mirati sul territorio volti a contrastare la diffusione delle sostanze illecite sul litorale romano. Il blitz dei carabinieri e la perquisizione domiciliare. Il monitoraggio costante delle pattuglie nel comune di Ardea ha permesso di individuare i movimenti sospetti che si concentravano nei pressi dell’abitazione del giovane. Notato il flusso anomalo di persone, i militari hanno deciso di intervenire tempestivamente per effettuare una verifica approfondita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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