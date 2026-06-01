Hashish marijuana e cocaina pronte per lo spaccio | arrestato a Tor San Lorenzo

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Tor San Lorenzo dai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo, sono state trovate e sequestrate quantità di hashish, marijuana e cocaina pronte per essere vendute. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato.

Ardea, 1 giugno 2026 – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 34 anni, residente ad Ardea, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta in località Tor San Lorenzo, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio. I militari, dopo aver notato un insolito via vai nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno deciso di effettuare un controllo all’interno dell’immobile. Hashish, marijuana e cocaina sequestrati. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 61,5 grammi di hashish, 41 grammi di marijuana e 1,1 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Droga pronta per lo spaccio, Carabinieri arrestano quarantenne

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