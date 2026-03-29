Un giovane di 21 anni, che si trovava ai domiciliari con un braccialetto elettronico, è stato denunciato dai carabinieri di Giarre per aver detenuto sostanze stupefacenti con l’intenzione di spacciare. I militari hanno effettuato un controllo e trovato droga in suo possesso, portandolo davanti all’autorità giudiziaria. La vicenda rappresenta un nuovo episodio a carico dell’indagato.

Il braccialetto elettronico non gli ha impedito di ricevere in casa i clienti. Vano il tentativo di eludere il controllo, non rispondendo al campanello I carabinieri della sezione radiomobile di Giarre hanno denunciato un 21enne, già sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Proprio per verificare l'osservanza della misura restrittiva, i militari dell'Arma, intorno alle 17, si sono recati presso la sua abitazione nei pressi di via Teatro. Al loro arrivo, nonostante avessero certezza della presenza di persone all’interno dell’abitazione per averne udito le voci, gli operatori sono stati costretti a citofonare e bussare più volte alla porta, avvertendo anche l’odore caratteristico della marijuana che proveniva da quell’appartamento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Era ai domiciliari, ma spacciava: nuovi guai giudiziari per un 21enne giarrese

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