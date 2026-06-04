La TNA Wrestling perde una delle sue rappresentanti europee. Secondo quanto riferisce Fightful Select, Myla Grace ha chiesto e ottenuto la rescissione del proprio contratto con la compagnia. Cosa è successo tra Myla Grace e la TNA. La testata diretta da Sean Ross Sapp riporta che la richiesta sarebbe arrivata nel corso di questa settimana e che il via libera al licenziamento sarebbe stato concesso negli ultimi giorni. Stando alle informazioni trapelate, non ci sarebbero stati attriti tra le due parti: nessun malumore, nessuna tensione legata all’addio. Una separazione consensuale, insomma. Queste le parole di Fightful Select sulla vicenda: “Myla Grace ha recentemente chiesto la rescissione dalla TNA e lo ha ottenuto questa settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Addio a Myla Grace, l’irlandese ha chiesto il licenziamento

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