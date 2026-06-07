Titanic sarà un flop | il consiglio che poteva far perdere a DiCaprio il ruolo della vita
John C. Reilly ha detto di aver cercato di convincere Leonardo DiCaprio a non accettare il ruolo principale in Titanic, credendo che il film avrebbe fallito. Reilly ha rivelato questa conversazione dopo che il film è diventato uno dei più grandi successi di sempre. La sua opinione si basava su una valutazione personale, ma il progetto ha invece riscosso un enorme successo commerciale e di critica. La decisione di DiCaprio di partecipare si è rivelata decisiva.
L’attore John C. Reilly ha recentemente rivelato di aver cercato di convincere Leonardo DiCaprio a rifiutare il ruolo in Titanic, nella convinzione che il film sarebbe stato un flop. Un aneddoto che oggi, a distanza di quasi trent’anni dal trionfo del colossal di James Cameron, suona quasi incredibile. Durante un’intervista al podcast Where Everybody Knows Your Name condotto da Ted Danson, Reilly ha raccontato i retroscena di quella che si è rivelata una delle previsioni più errate della storia del cinema. L’attore aveva lavorato con DiCaprio nel 1993 sul set di Buon compleanno Mr. Grape, quando il futuro protagonista di Titanic aveva appena diciassette anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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