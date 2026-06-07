Titanic sarà un flop | il consiglio che poteva far perdere a DiCaprio il ruolo della vita

Notizia in breve

John C. Reilly ha detto di aver cercato di convincere Leonardo DiCaprio a non accettare il ruolo principale in Titanic, credendo che il film avrebbe fallito. Reilly ha rivelato questa conversazione dopo che il film è diventato uno dei più grandi successi di sempre. La sua opinione si basava su una valutazione personale, ma il progetto ha invece riscosso un enorme successo commerciale e di critica. La decisione di DiCaprio di partecipare si è rivelata decisiva.