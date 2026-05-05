Un’indagine sulle decisioni arbitrali in Serie A si concentra sul ruolo dei Club Referee Manager e sulla possibilità di comunicare con i dirigenti. In questo contesto, l’ex arbitro sarà ascoltato per chiarire alcuni aspetti legati alle procedure e alle competenze. La questione riguarda anche il comportamento di un ex presidente della FIGC, che secondo il regolamento poteva interagire con i dirigenti delle squadre. L’indagine prosegue senza sosta.

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© Calcionews24.com - Indagine arbitri, Schenone sarà ascoltato: chiarito il ruolo dei Club Referee Manager. Rocchi poteva parlare coi dirigenti!

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In A una decina di ex arbitri hanno il compito di avere contatti con la Can. Non c'è divieto per dirigenti, figurarsi per referee manager. Vietato solo se un club cerca di ottenere un vantaggio: da intercettazioni emerge solo il "loro non lo vogliono più vedere". @ x.com

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