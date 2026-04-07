Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha commentato l'esito della partita Napoli-Milan di ieri sera al 'Maradona' attraverso un post sul suo account ufficiale di 'X'. Nel suo intervento, ha affermato che il Milan non avrebbe potuto evitare una sconfitta con Nkunku e Füllkrug in campo come titolari. La partita ha visto i partenopei prevalere sui rossoneri, che hanno schierato i due attaccanti come titolari.

Allegri si è presentato a Napoli-Milan schierando un'inedita coppia d'attacco, formata da Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug che, fino ad ieri, non avevano mai giocato insieme da titolari. Questo perché Santiago Giménez, Christian Pulisic e Rafael Leão, reduci da infortunio, non erano - per un motivo o per un altro - in condizione ottimale. Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato l'esito del match con un pubblicato sul suo account sul popolare social network 'X'. "Il Milan non poteva che perdere a Napoli con Nkunku e Füllkrug titolari. Se giochi per mesi col fantasma di Leão e Pulisic non puoi che affondare a gioco lungo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani duro: “Il Milan non poteva che perdere a Napoli con Nkunku e Füllkrug titolari”

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