Una grande festa ha coinvolto l’Ifd Bergamo, con il vicesindaco che ha definito la squadra un motivo di orgoglio per la città e ha sottolineato anche il valore morale. Durante l’evento, sono stati ricordati i giocatori scomparsi, con un messaggio di continuità e rispetto per la loro memoria. La squadra ha festeggiato l’ingresso in Serie A, celebrando il risultato raggiunto con entusiasmo e emozione.

RUGBY. Il vicesindaco Gandi: «Orgoglio della città, anche per il valore morale». Rota ricorda i compianti Filippo ed Eric: «Promessa onorata, siete in A con noi». «La stagione più bella merita una festa speciale», recitava l’invito pubblicato sui social per concludere nel migliore dei modi il 75° anno di vita del Rugby Bergamo 1950. In pochissimi avevano già vissuto da protagonisti l’unica giornata simile a questa. Per tanti, la celebrazione della promozione in Serie A a 36 anni di distanza è sembrata un miraggio. Negli occhi e nel cuore di tutti, dai bambini del minirugby ai genitori di atleti e allenatori dell’Italian Floor Design Rugby Bergamo 1950, è il premio meritato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Tanta gioia e commozione alla festa dell’Ifd Bergamo

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