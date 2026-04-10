Il Cirque du Soleil conquista Bergamo | tanta magia e acrobazie alla ChorusLife

Il Cirque du Soleil ha portato il suo spettacolo “Ovo” alla ChorusLife Arena di Bergamo, attirando un pubblico numeroso. Lo spettacolo presenta numeri di acrobazia e performance di artisti provenienti da diversi paesi, con scene che combinano elementi di teatro, danza e giocoleria. La rappresentazione si svolge in un ambiente allestito appositamente per l’evento, con luci e scenografie che accompagnano le esibizioni degli artisti.

Le Cirque du Soleil ha conquistato Bergamo con il suo nuovo spettacolo “Ovo” alla ChorusLife Arena. La celebre compagnia circense, affermata su scala internazionale, si è esibita per la prima volta in Bergamasca nella serata di giovedì 9 aprile ricevendo abbondanti applausi da parte del numeroso pubblico. Lo show, accattivante e coinvolgente, è stato seguito con grande attenzione dagli spettatori che non hanno perso nemmeno un numero di questi straordinari artisti. L’esibizione, ricca di energia e acrobazie mozzafiato, ha creato atmosfere magiche e sognanti, coerentemente con lo stile che contraddistingue il Cirque du Soleil. Tra voli acrobatici, luci dai colori pulsanti, costumi spettacolari e creature sorprendenti, ha immerso tutti i presenti nel colorato mondo degli insetti trasformando questo microcosmo in poesia scenica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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