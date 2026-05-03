Manfredonia Calcio Rotice | Tanta sofferenza e gioia

Un dirigente del club locale ha commentato l'andamento della stagione, sottolineando i momenti di difficoltà e di successo affrontati dalla squadra. Ha ringraziato i collaboratori per il loro impegno e ha evidenziato come il risultato sia frutto di un lavoro collettivo. La squadra ha vissuto momenti di sofferenza e di gioia, secondo quanto dichiarato dal rappresentante.

”Grazie a tutti, è stato un grande lavoro di squadra. Abbiamo lottato tutti per questo obiettivo della salvezza, poteva arrivare qualche giornata prima, ma va bene lo stesso” così Gianni Rotice, patron del Manfredonia Calcio al termine della gara vinta contro l’Acerrana, che ha regalato la salvezza ai sipontini. ”Abbiamo fatto più punti rispetto agli anni precedenti, ripartiamo da qui. É un progetto che parte da lontano”. Chiusura sui tifosi: “La Gradinata e tutti i tifosi hanno spinto anche qui, si è creata una bella armonia. Bella anche la vicinanza delle famiglie” .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, Rotice: “Tanta sofferenza e gioia” Notizie correlate Manfredonia Calcio, Rotice ad AntennaSud: “Siamo pronti a lottare”Le parole del patron del Manfredonia Calcio Gianni Rotice ad Antenna Sud alla trasmissione "Lunedì Puglia", riprese dal sito ufficiale dell'emittente. Manfredonia-Nola, D’Errico: “Tanta gioia per la vittoria”"La gioia per la vittoria di oggi è tanta, godiamoci queste ore, ma da domani si pensa al Nardò" così il dg D'Errico al termine di Manfredonia-Nola.