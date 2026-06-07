L’Unione europea ha deciso di vietare la pesca ricreativa delle anguille e ha introdotto restrizioni sulla cattura di gamberi rossi, naselli e gamberi rosa di profondità. Le nuove norme riguardano le acque dall’Adriatico fino alla Sicilia, con divieti e limiti più severi. La misura si applica immediatamente e interessa sia le attività commerciali che quelle amatoriali.

Stop alla pesca ricreativa delle anguille, restrizioni per la pesca del gambero rosso, del nasello e del gambero rosa di profondità. Sono solo alcune delle nuove misure approvate nelle scorse ore dalla Commissione per la Pesca del Parlamento europeo che puntano ad incidere nella conservazione e nello sfruttamento sostenibile delle specie marine. – Notizie.com Non solo. L’obiettivo è anche quello di ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle specie non bersaglio. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Stretta dell’Unione europea sulla pesca nei mari italiani: scatta lo stop alle anguille e arrivano severe restrizioni dall’Adriatico alla Sicilia

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