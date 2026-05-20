Giro di vite dell' Unione Europea sulle revisioni | perché con le nuove regole molte auto rischiano lo stop

L'Unione Europea ha approvato una nuova serie di normative riguardanti le revisioni dei veicoli. La Commissione Trasporti dell'Europarlamento ha approvato una bozza di risoluzione che introduce regole più stringenti sui controlli e sulle certificazioni. Queste modifiche potrebbero portare alla sospensione della circolazione di molte automobili che non rispettano i nuovi requisiti. La decisione fa parte di un pacchetto di misure pensate per rafforzare la sicurezza stradale e ridurre l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto.

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