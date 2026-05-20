Giro di vite dell' Unione Europea sulle revisioni | perché con le nuove regole molte auto rischiano lo stop
L'Unione Europea ha approvato una nuova serie di normative riguardanti le revisioni dei veicoli. La Commissione Trasporti dell'Europarlamento ha approvato una bozza di risoluzione che introduce regole più stringenti sui controlli e sulle certificazioni. Queste modifiche potrebbero portare alla sospensione della circolazione di molte automobili che non rispettano i nuovi requisiti. La decisione fa parte di un pacchetto di misure pensate per rafforzare la sicurezza stradale e ridurre l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto.
La Commissione Trasporti dell'Europarlamento ha dato il via libera a una bozza di risoluzione che punta a rivoluzionare le revisioni auto, adattando i controlli tecnici ai progressi effettuati negli ultimi anni nell’ambito dell’automotive: l'obiettivo di Bruxelles è quello di migliorare la sicurezza e di modernizzare i test periodici e le verifiche su strada, adattandoli alle nuove tecnologie di bordo come l'elettronica avanzata, la connettività e i sistemi ADAS di assistenza alla guida. La bozza approvata dalla Commissione Trasporti prevede ora un confronto tra gli Stati membri in Consiglio, prima, ovviamente, della votazione che dovrà avvenire in plenaria in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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