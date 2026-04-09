Pesca in crisi per i rincari e uscite ridotte Si vive alla giornata summit con i colleghi dell' Alto Adriatico

Da riminitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione della pesca sta attraversando un momento difficile a causa dei rincari e delle uscite in diminuzione. I pescatori si trovano a dover affrontare un quadro di grande incertezza, come spiega il presidente di una cooperativa locale. Per discutere delle problematiche e trovare possibili soluzioni, si è svolto un summit con i colleghi dell’Alto Adriatico. La crisi si manifesta in un settore che fatica a mantenere le attività con risorse limitate.

“Continuiamo a vivere alla giornata, ma il clima è davvero di grande incertezza”. A parlare è Mauro Zangoli, presidente della cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini, che descrive la situazione sempre più complessa in cui si trovano a operare i pescatori. I dubbi sul futuro sono molti, tanto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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