Pesca in crisi per i rincari e uscite ridotte Si vive alla giornata summit con i colleghi dell' Alto Adriatico

La situazione della pesca sta attraversando un momento difficile a causa dei rincari e delle uscite in diminuzione. I pescatori si trovano a dover affrontare un quadro di grande incertezza, come spiega il presidente di una cooperativa locale. Per discutere delle problematiche e trovare possibili soluzioni, si è svolto un summit con i colleghi dell’Alto Adriatico. La crisi si manifesta in un settore che fatica a mantenere le attività con risorse limitate.

“Continuiamo a vivere alla giornata, ma il clima è davvero di grande incertezza”. A parlare è Mauro Zangoli, presidente della cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini, che descrive la situazione sempre più complessa in cui si trovano a operare i pescatori. I dubbi sul futuro sono molti, tanto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Dai campi alla pesca: i rincari allarmano il sistema produttivo anche in PugliaLa guerra in Iran e l’escalation delle tensioni in Medio Oriente stanno già producendo effetti concreti sull’economia reale, con ripercussioni... Anche a scuola si festeggia la Giornata nazionale del mare: in mensa arriva il 'Menù dell'Adriatico'Il menù speciale sarà proposto a rotazione in tutte le mense scolastiche in due giornate diverse: venerdì 10 aprile e venerdì 17 aprile L’iniziativa,... Temi più discussi: Veneto, per la pesca è crisi senza fine: col petrolio alle stelle si pensa allo stop; Pesca nell’Alto Adriatico: settori in crisi e un futuro incerto; Pesca nell’Alto Adriatico, Conte (Lega-LV): Emergenza senza fine; Rivoluzione nel piatto: perché ad aprile non troviamo più vongole e telline. Crisi pesca molluschi in Veneto, siglato un accordo per riattivare la produzioneLa firma nella sede di Veneto Agricoltura. In arrivo oltre quattro milioni di euro per azioni di bonifica, pulizia e ossigenazione dei fondali ... rainews.it Veneto, per la pesca è crisi senza fine: col petrolio alle stelle si pensa allo stopSe la guerra nel Golfo non termina subito e il gasolio non torna a livelli normali, muovere le imbarcazioni diventa anti economico ... rainews.it Con un intervento che punta a un incremento produttivo fino al 30% nei prossimi mesi, ha preso il via in Veneto il progetto di rilancio della vongola di mare lungo le coste dell’Alto Adriatico. #ANSATerraGusto x.com Cronaca. Avvistata una balenottera nell'alto Adriatico, 'cercava cibo'. Link del video - facebook.com facebook