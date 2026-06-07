SportBusiness | Sky ha rinnovato in Italia e Regno Unito i diritti dei tornei ATP di tennis fino al 2033

Sky ha rinnovato i diritti esclusivi per trasmettere i tornei ATP in Italia, Regno Unito e Irlanda fino al 2033. L’accordo riguarda anche la regione DACH, secondo quanto riportato da SportBusiness. La decisione garantisce all’emittente la trasmissione delle competizioni di tennis maschile in queste aree per i prossimi dieci anni. Non sono stati comunicati dettagli finanziari dell’accordo.

Sky detiene attualmente i diritti nei suoi mercati di riferimento dal 2024 al 2028, avendo negoziato per la prima volta un accordo congiunto con la WTA. Sembra che il circuito femminile non sia attualmente incluso nel nuovo mandato di Sky a partire dal 2029. Si ritiene che il nuovo accordo copra l’intero circuito ATP, comprese le ATP Finals di fine stagione, escludendo solo i diritti nazionali dei tornei per i quali i diritti locali vengono venduti separatamente. L’interesse per il tennis, soprattutto quello maschile, nei mercati in cui Sky trasmette è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, trainato in gran parte dal successo dell’italiano Jannik Sinner, numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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