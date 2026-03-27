Tennis su Sky | cinque tornei ATP e WTA in diretta dal 30 marzo al 5 aprile

Da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile, Sky Sport trasmetterà in diretta cinque tornei di tennis, tre ATP 250 e due WTA. Gli eventi si svolgeranno a Houston, Marrakech, Bucarest, Charleston e Bogotá, visibili anche in streaming su NOW. La programmazione offre partite di diverse città e circuiti durante tutta la settimana.

Settimana ricca di appuntamenti con tre tornei ATP 250 e due WTA tra Houston, Marrakech, Bucarest, Charleston e Bogotá, tutti live su Sky Sport e in streaming su NOW. Prosegue la stagione del grande tennis internazionale su Sky e in streaming su NOW con una settimana che propone cinque tornei tra circuito ATP e WTA. Da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile saranno trasmessi tre eventi ATP 250 e due tornei femminili, con incontri live e commento in italiano. Nel circuito maschile si giocano l’ATP 250 Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championships di Houston, l’ATP 250 Grand Prix Hassan II di Marrakech e l’ATP 250 Tiriac Open presented by UniCredit Bank di Bucarest. 🔗 Leggi su Sportface.it

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