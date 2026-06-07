Alexander Sorloth ha accettato il trasferimento alla Juventus, confermando la sua disponibilità a unirsi alla squadra. La trattativa tra il club e il giocatore si sta concentrando ora sull’accordo con l’Atletico Madrid, che deve aprire alla cessione. La volontà del giocatore di cambiare squadra risulta già definita, mentre le trattative tra le due società sono in corso. La firma definitiva dipende dall’esito delle negoziazioni tra i club.

La parte più difficile, quella di convincere il giocatore, sarebbe già fatta. Alexander Sorloth ha dato piena disponibilità al trasferimento alla Juventus, accogliendo positivamente il progetto tecnico costruito attorno a Luciano Spalletti. Lo riporta il Corriere dello Sport in prima pagina: il club bianconero avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il centravanti norvegese, classe 1995, identificato come la prima priorità assoluta per ridisegnare il reparto offensivo dopo l’addio a Dusan Vlahovic. Un passo avanti concreto, che però non chiude nulla: adesso tocca trattare con chi lo ha sotto contratto. Il nodo è l’Atletico Madrid. L’ Atletico Madrid non è una controparte semplice. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Sorloth ha detto sì alla Juventus: ora Motta e Spalletti aspettano che l’Atletico Madrid apra la porta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sorloth si avvicina alla Juventus: c’è il sì di Spalletti, l’Atletico Madrid apre alla cessione dell’attaccanteL’attaccante norvegese ha ricevuto il via libera dall’allenatore e si avvicina alla Juventus.

Alisson Juventus, il portiere ha detto sì a Spalletti: ora la decisione passa al LiverpoolIl portiere ha accettato di trasferirsi sotto la guida di Spalletti e ora si attende l’autorizzazione dal Liverpool.

Temi più discussi: La Juve stringe per Sorloth. L'Atletico adesso apre: si tratta; Sorloth-Juve, c'è l'accordo: trattativa continua con l'Atletico Madrid anche su Nico Gonzalez; Juventus Sorloth, l’Atletico Madrid apre alla cessione e c'è l'ok di Spalletti; Juve, attenzione: il Sì di Sorloth c'è, ma l'Atletico attende il rilancio dalla Premier.

La #Juve incassa il sì di #Sorloth, che apre alla destinazione bianconera in vista della prossima stagione. L’ #AtleticoMadrid non ha fretta: aspetta l’ #asta e le mosse della #PremierLeague, pronta a inserirsi nella corsa. Intanto #Spalletti osserva… #ca x.com

[Matteo Moretto] La Juventus ha raggiunto un accordo personale con Alexander Sorloth - La Roma ha contattato il Marsiglia riguardo a Igor Paixao - La metà dell'Europa vuole Gonzalo Garcia del Real Madrid, il Como lo desidera ma il giocatore sta dando prio reddit

Sorloth-Juve: intesa con il bomber norvegese, ma per chiudere servono cessioni e soldi freschiLa Juventus ha l’intesa con Sorloth. All’Atletico Madrid servono circa 30 milioni, ma prima vanno chiuse le uscite ... affaritaliani.it

Juventus-Sorloth, c’è l’accordo: ma l’Atletico Madrid prepara l’asta e il prezzo può salireLa Juventus ha già incassato il sì di Sorloth, ma l’Atletico Madrid punta sull’interesse della Premier League per alzare il prezzo ... tuttojuve.com