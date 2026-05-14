Alisson Juventus il portiere ha detto sì a Spalletti | ora la decisione passa al Liverpool

Il portiere ha accettato di trasferirsi sotto la guida di Spalletti e ora si attende l’autorizzazione dal Liverpool. La Juventus sta portando avanti le trattative per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La decisione del club inglese resta l’ultimo ostacolo prima di definire l’affare e completare il passaggio. Le trattative tra le parti sono in corso e si aspettano sviluppi nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui