Il calciatore, dopo aver rinnovato con l’Udinese, si è trasferito all’Inter. La formula del trasferimento è stata ufficialmente definita e il caso giudiziario legato alla sua cessione è stato chiuso. Fuori dagli aspetti legali, mentre si discute delle questioni societarie del Milan e del nuovo stadio, la dirigenza nerazzurra prosegue le sue attività.

Mentre fuori da Appiano Gentile il dibattito ruota attorno alla situazione societaria del Milan e alle vicende legate al nuovo stadio, la dirigenza dell’ Inter lavora. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno individuato nel centrale difensivo Oumar Solet il rinforzo prioritario per il reparto arretrato nella prossima stagione, e secondo il Corriere della Sera l’operazione ha ormai una direzione chiara. La formula studiata è quella del prestito con obbligo di riscatto: una soluzione che garantisce flessibilità nella struttura economica dell’affare senza rinunciare alla certezza dell’acquisizione definitiva del giocatore. Prima il rinnovo, poi il trasferimento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Solet rinnova con l’Udinese e poi va all’Inter: la formula è definita, il caso giudiziario è chiuso

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Oumar Solet sta dando priorità all'Inter. Il difensore dell'Udinese, pur essendo seguito anche da altri club di Premier League e Ligue 1, non sta considerando le altre opportunità che il mercato dei trasferimenti è pronto a offrire, per dare priorità all'interesse del reddit