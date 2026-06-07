Solet rinnova con l’Udinese e poi va all’Inter | la formula è definita il caso giudiziario è chiuso

Da forzainter.eu 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciatore, dopo aver rinnovato con l’Udinese, si è trasferito all’Inter. La formula del trasferimento è stata ufficialmente definita e il caso giudiziario legato alla sua cessione è stato chiuso. Fuori dagli aspetti legali, mentre si discute delle questioni societarie del Milan e del nuovo stadio, la dirigenza nerazzurra prosegue le sue attività.

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Mentre fuori da Appiano Gentile il dibattito ruota attorno alla situazione societaria del Milan e alle vicende legate al nuovo stadio, la dirigenza dell’ Inter lavora. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno individuato nel centrale difensivo Oumar Solet il rinforzo prioritario per il reparto arretrato nella prossima stagione, e secondo il Corriere della Sera l’operazione ha ormai una direzione chiara. La formula studiata è quella del prestito con obbligo di riscatto: una soluzione che garantisce flessibilità nella struttura economica dell’affare senza rinunciare alla certezza dell’acquisizione definitiva del giocatore. Prima il rinnovo, poi il trasferimento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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