Il difensore francese ha firmato un accordo di prestito con obbligo di riscatto con una squadra di Serie A. Il contratto durerà fino alla fine della stagione. Dopo aver completato le pratiche con l'Udinese, si trasferirà in prestito e si unirà alla squadra, con cui svolgerà le visite mediche nelle prossime ore. La trattativa prevedeva anche un rinnovo con l'Udinese prima del trasferimento.

Il fatto di essere cresciuto come un centrocampista l’ha aiutato e non poco. Perché se ora Oumar Solet, per quanto ha fatto vedere in Serie A con l’Udinese, ha piacevolmente sorpreso per spinta e intraprendenza palla al piede lo deve proprio a quel passato in mezzo al campo. La vita da mediano però è finita a 17 anni. Lui, classe 2000, nel 2017 in terza divisione francese è stato arretrato quando giocava nello Stade Lavallois (piccolo club di Laval, città di nemmeno 50 mila abitanti nella Loira) e poi nella squadra B del Lione. Amava Ronaldinho, Sergio Ramos e Paul Pogba. Ma in una vecchia intervista Solet aveva citato anche Lilian Thuram come altra fonte d’ispirazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Solet vede l'Inter: prima il rinnovo con l'Udinese, poi raggiungerà Chivu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chivu, prima il rinnovo poi cinque acquisti: cosa cerca l'Inter sul mercatoL'Inter ha rinnovato il contratto di un giocatore chiave e successivamente ha effettuato cinque acquisti sul mercato.

Leggi anche: Mercato Inter, prima il rinnovo di Chivu e poi il futuro: ecco i dettagli del piano acquisti nerazzurro

Solet all’Inter, un aspetto agevolerebbe i nerazzurri: importante novità sul trasferimentoSolet resta il principale obiettivo dell'Inter ed emerge un aspetto della trattativa che agevolerebbe notevolmente i nerazzurri ... spaziointer.it

Solet vede l'Inter: prima il rinnovo con l'Udinese, poi raggiungerà ChivuIl difensore francese è pronto ad arrivare in prestito con obbligo di riscatto: contratto fino al 2031 ... msn.com