Simone Biles | Stavo per morire questa settimana l’esperienza più spaventosa della mia vita

Da cinemaserietv.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Biles ha dichiarato di aver vissuto un’emergenza medica questa settimana, che ha definito “una delle esperienze più spaventose, se non la più spaventosa” della sua vita. La ginnasta, nota per i numerosi successi olimpici, ha condiviso il momento critico senza dettagli specifici sulle cause o le conseguenze dell’incidente. La notizia ha attirato l’attenzione sui rischi e le sfide che affronta anche al di fuori delle competizioni.

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Simone Biles, la ginnasta più decorata della storia olimpica, ha vissuto un’ emergenza medica che ha definito “una delle esperienze più spaventose, se non la più spaventosa” della sua vita. La campionessa ha condiviso la notizia ieri 6 giugno 2026 attraverso una serie di storie pubblicate sul suo account Instagram, rivelando ai suoi milioni di follower di aver rischiato la vita nei giorni scorsi. il post di Simone Biles (Instagram Stories) La ventinoveenne atleta ha pubblicato come prima immagine una foto del suo braccio destro con tre braccialetti medici attaccati, accompagnata da un testo che spiegava l’accaduto. “Non sono solita condividere cose come queste perché tengo molto alla privacy nell’era di oggi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Simone Biles: “Stavo per morire questa settimana, l’esperienza più spaventosa della mia vita”
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Simone Biles Reveals Terrifying Health Scare And Says She Almost Died In Hospital This Week

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