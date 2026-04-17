In un momento in cui il titolare del torneo di Madrid ha annunciato il forfait e il suo ritorno in campo è rinviato, il tennis serbo trova un motivo di sorriso grazie a un altro giocatore. Questa settimana, uno dei protagonisti sta disputando il miglior tennis della sua vita, secondo le sue parole. La partita si sta giocando con un’atmosfera diversa, concentrandosi sulle prestazioni di un atleta che cerca di risalire le classifiche a livello internazionale.

Nel giorno in cui Novak Djokovic annuncia il forfait al torneo di Madrid rinviando ulteriormente il suo rientro in campo il tennis serbo si regala un sorriso con un protagonista diverso che sta cercando di rilanciarsi ad alti livelli. Hamad Medjedovic regola Nuno Borges per 7-6, 6-2 nei quarti di finale del torneo di Barcellona e guadagna il pass per le semifinali. Con questa vittoria, Medjedovic ha ora vinto cinque partite consecutive dalle qualificazioni e consolida una serie di risultati positivi a Barcellona. Il ventiduenne sta mostrando un tennis aggressivo e molto solido da fondo campo. Questa semifinale rappresenta anche il miglior risultato della sua carriera in un torneo ATP 500.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medjedovic: “Sto giocando il miglior tennis della mia vita questa settimana”

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