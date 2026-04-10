Vedevo i medici agitarsi ho chiamato mia moglie e le ho detto che stavo per morire | Touzé racconta la terribile esperienza in Oman

Il 10 febbraio, durante la quarta tappa del Tour dell’Oman, un ciclista di 29 anni ha subito una caduta che ha portato a una crisi di grande preoccupazione. Dopo l’incidente, Touzé ha raccontato di aver visto i medici agitarsi e di aver chiamato sua moglie, dicendole che stava per morire. Ha anche riferito di aver avuto una sensazione strana, come se stesse per andarsene.