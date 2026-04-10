Vedevo i medici agitarsi ho chiamato mia moglie e le ho detto che stavo per morire | Touzé racconta la terribile esperienza in Oman
Il 10 febbraio, durante la quarta tappa del Tour dell’Oman, un ciclista di 29 anni ha subito una caduta che ha portato a una crisi di grande preoccupazione. Dopo l’incidente, Touzé ha raccontato di aver visto i medici agitarsi e di aver chiamato sua moglie, dicendole che stava per morire. Ha anche riferito di aver avuto una sensazione strana, come se stesse per andarsene.
“Avevo una strana sensazione, come se stessi per andarmene”. Lo scorso 10 febbraio, Damien Touzé – ciclista di 29 anni – ha vissuto un’esperienza terribile dopo una caduta nella quarta tappa del Tour dell’Oman. Momenti in cui Touzé ha davvero creduto di vivere gli ultimi momenti della sua vita, come ha raccontato in una lunga e toccante intervista a L’Équipe. Trasportato inizialmente in un ospedale “ precario ” di campagna, il ciclista non si sentiva al sicuro, anche perché “vedevo i medici agitarsi, capivo che era grave ma, con il dolore, ero un po ’ confuso “. Essendo in pericolo di vita, Damien Touzé è stato poi trasferito in un altro ospedale, dove i sintomi sono però peggiorati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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