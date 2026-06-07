Dopo il matrimonio, gli sposi sono partiti in elicottero, ma poche ore dopo il volo, il giovane pilota è morto in un incidente. Il giorno speciale era stato pianificato con cura, e il pilota aveva sperato che la pioggia non interferisse. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo, lasciando sconvolti amici e familiari. La vittima aveva 28 anni e aveva dedicato settimane alla preparazione del volo. La ricostruzione dell’accaduto è in corso.

Il giovane pilota aveva organizzato ogni dettaglio del giorno più importante della sua vita. Aveva pregato per giorni affinché la pioggia non rovinasse il matrimonio. E fino all’ultimo sembrava che tutto stesse andando esattamente come aveva immaginato. Dave Fiji George, 25 anni, pilota di linea, aveva curato personalmente ogni dettaglio della cerimonia organizzata in Georgia, negli Stati Uniti. Dalla location immersa nel verde fino all’elicottero che avrebbe dovuto portare lui e la moglie verso la prima notte da sposati. Quella che doveva essere una sorpresa romantica si è però trasformata in una tragedia che ha commosso migliaia di persone. Pochi minuti dopo il decollo, l’elicottero su cui viaggiavano i novelli sposi è precipitato in una zona boschiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Si sposano e partono in elicottero dopo la festa, poi la tragedia: Dave muore poche ore dopo il matrimonio

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AVEVANO APPENA DETTO SÌ. Pochi minuti dopo aver lasciato il ricevimento a bordo di un elicottero, il sogno di Dave e Jesni si è trasformato in una tragedia. Una storia che sta commuovendo migliaia di persone negli Stati Uniti #nozze #incidente x.com